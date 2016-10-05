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Рада заликала інші країни ввести санкції через заборону Меджлісу

Середа, 5 жовтня 2016, 11:27

Верховна Рада ухвалила звернення до міжнародних організацій у зв'язку із забороною окупаційною владою Меджлісу в Криму та Росії. 

За прийняття постанови 5215 проголосували 248 народних депутатів.

Постановою українські депутати звертаються до міжнародних організацій та парламентів іноземних держав із закликом розглянути можливість введення персональних санкцій проти так званих "суддів" так званого "Верховного Суду Республіки Крим" та суддів Верховного Суду Російської Федерації, які підтримали і підтримують рішення про визнання Меджлісу кримськотатарського народу "екстремістською організацією" та про заборону його діяльності;

Також український парламент закликає міжнародні організації та парламенти вживати заходів, які свідчитимуть про невизнання і засудження такої заборони, а також будуть направлені на недопущення її реалізації;

Крім того, у постанові Рада закликає світ не визнавати представниками кримськотатарського народу маріонеткові кримськотатарські організації, створені у Криму після анексії.

Цією постановою Рада звертається до Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй з вимогою розглянути ситуацію із забороною Меджлісу як питання, що підриває міжнародний мир і безпеку і є небезпечним для долі всього кримськотатарського народу.

Постановою Рада закликає парламентські асамблеї Ради Європи, ОБСЄ, Організації Північноатлантичного договору та Європейський Парламент ухвалити відповідні резолюції із засудження заборони діяльності Меджлісу.

Зазначимо, за прийняття цієї постанови не голосували фракції "Опозиційного блоку" та "Відродження". Так, з ОБ "за" проголосували лише 2 депутатів, не голосували 26, відсутні 15. Із "Відродження" - підтримали постанову 3, не голосували 8, відсутні 12.

26 квітня підконтрольний Росії Верховний суд Криму ухвалив заборонити діяльність Меджлісу кримських татар на території анексованого півострова.

29 вересня Верховний суд РФ підтвердив заборону Меджлісу кримськотатарського народу.

Тетяна Кусок, УП

Теми: Меджліс
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