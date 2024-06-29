Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

Зеленський зустрівся зі звільненим з полону заступником голови Меджлісу

Катерина ТищенкоСубота, 29 червня 2024, 16:37
Зеленський зустрівся зі звільненим з полону заступником голови Меджлісу
Володимир Зеленський і Наріман Джелял, скріншот відео президента

Президент Володимир Зеленський у суботу зустрівся зі звільненим із російського полону заступником голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріманом Джелялом.

Джерело: Зеленський у Telegram

Реклама:

Деталі: Президент зазначив, що з полону Джелял надсилав листи, і в одному з них він написав: "Ми боремося не тільки за цілісність територій, але й за єдність нашого суспільства, нашої прекрасної, сильної нації".

"Важливі слова, які нагадують, що в єдності, усі разом ми можемо досягти навіть найскладніших результатів та обов’язково повернемо безпеку всім нашим людям і мир Україні. Дякую кожному, хто допомагає. Дякую Наріману за цю зустріч! Дякую за силу!", - додав Зеленський.

Він також опублікував відео зустрічі. Джелял і Зеленський згадували, що минулого разу бачилися на саміті Кримської платформи у 2021 році, після повернення з якого Джеляла й затримали.

ВІДЕО ДНЯ

Зеленський говорить, що отримував листи заступника голови Меджлісу.

Що передувало: До України з російського полону 28 червня вдалося повернути 10 цивільних людей. Серед них заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, захоплений у Криму ще у 2021 році, Наріман Джелял та священники Української греко-католицької церкви, захоплені в Бердянську за опір окупантам.

Координаційний штаб оприлюднив фото зустрічі звільнених українців.

Своїм відео поділилася також Служба безпеки України.

Теми: ЗеленськийполоненіМеджліс
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЗМІ: Орбан після відвідувань Києва їде в Москву

ФОТОУ Києві відкрили виставку врятованого від окупантів "скіфського золота"

В Україні існує ризик стрибку цін - Мінекономіки

Зеленський заперечує великий вплив Єрмака: Він робить те, що говорю йому я

Зеленський пояснив, чому складно на фронті: 14 бригад резерву стоять без зброї

відеоУнікальна спецоперація: захисники врятували з окупації морпіха, який більше року був у полоні

Усі новини...
Зеленський
Цього року Україна представить зрозумілий і детальний план закінчення війни – Зеленський
"Плідна добросусідська дискусія": Новий президент Словаччини вперше зустрівся із Зеленським
Орбан і Зеленський після рукостискання емоційно поговорили на полях саміту ЄС
Останні новини
19:29
В Австралії поліція знайшла останки 12-річної дівчинки, яку під час купання у водоймі викрав крокодил
19:28
Окупанти вдарили дроном по двох цивільних у Херсоні
19:07
Частка повітряних тривог під час роботи торговельних центрів знизилася до 11%
19:03
У Ворохті на Прикарпатті місцеві напали на блокпост ТЦК, бо той відлякував туристів
18:36
Nvidia заробить 12 мільярдів доларів на чипах ШІ в Китаї у 2024 році, попри контроль США
18:30
На Київщині жінка скинула собаку з мосту: волонтери врятували тварину й назвали Горошинкою
18:25
ЗМІ: Орбан після відвідувань Києва їде в Москву
18:11
Путін заявив, що не припинить вогонь в Україні: мир через посередників і Раду його не влаштовує
18:08
Російський дрон атакував мирного жителя на Херсонщині
18:02
Чи жили давні люди у тибетській печері на висоті понад 3000 км? Вчені розгадали таємницю
Усі новини...
Реклама:
Реклама: