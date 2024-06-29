Зеленський зустрівся зі звільненим з полону заступником голови Меджлісу

Президент Володимир Зеленський у суботу зустрівся зі звільненим із російського полону заступником голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріманом Джелялом.

Джерело: Зеленський у Telegram

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Деталі: Президент зазначив, що з полону Джелял надсилав листи, і в одному з них він написав: "Ми боремося не тільки за цілісність територій, але й за єдність нашого суспільства, нашої прекрасної, сильної нації".

"Важливі слова, які нагадують, що в єдності, усі разом ми можемо досягти навіть найскладніших результатів та обов’язково повернемо безпеку всім нашим людям і мир Україні. Дякую кожному, хто допомагає. Дякую Наріману за цю зустріч! Дякую за силу!", - додав Зеленський.

Він також опублікував відео зустрічі. Джелял і Зеленський згадували, що минулого разу бачилися на саміті Кримської платформи у 2021 році, після повернення з якого Джеляла й затримали.

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Зеленський говорить, що отримував листи заступника голови Меджлісу.

Що передувало: До України з російського полону 28 червня вдалося повернути 10 цивільних людей. Серед них заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, захоплений у Криму ще у 2021 році, Наріман Джелял та священники Української греко-католицької церкви, захоплені в Бердянську за опір окупантам.

Координаційний штаб оприлюднив фото зустрічі звільнених українців.

Своїм відео поділилася також Служба безпеки України.