Меджліс заявив про продовження геноциду кримських татар з боку Росії
Меджліс кримськотатарського народу заявив, що сучасна політика Росії в окупованому Криму є прямим продовженням радянської геноцидальної практики.
Джерело: Заява Меджлісу кримськотатарського народу в День памʼяті жертв геноциду кримськотатарського народу (81-і роковини депортації)
Деталі: В організації підкреслили, що тотальна депортація 1944 року була цілеспрямованим знищенням кримськотатарського народу, а сьогодні кримські татари знову стикаються з арештами, переслідуваннями та знищенням культурної ідентичності.
У заяві Меджліс закликав міжнародну спільноту:
- визнати депортацію 1944 року актом геноциду,
- посилити санкційний тиск на Росію,
- підтримати деокупацію Криму та створення в ньому кримськотатарської національно-територіальної автономії.
Також Меджліс наголосив на необхідності юридичного закріплення в Україні статусу Меджлісу як офіційного представницького органу кримськотатарського народу.
Дослівно: "Закріплення Кабінетом Міністрів України у відповідності з Законом України "Про корінні народи України" статусу Меджлісу кримськотатарського народу як представницького органу корінного кримськотатарського народу має стати важливим кроком у забезпеченні прав кримськотатарського народу".
Деталі: Меджліс також підтвердив, що кримськотатарський народ залишається незламним і продовжує боротьбу за повернення до рідної землі.
Дослівно: "Будь-які намагання легітимізувати окупацію Криму … є підтримкою злочину проти людяності та зрадою пам’яті жертв геноциду".
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Передісторія:
- 13 березня стало відомо, що у виправній колонії міста Дмитровград, в Ульяновській області РФ загинув 60-річний кримський татарин Рустем Віраті, якого росіяни ув’язнили на 8 років.