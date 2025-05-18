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Меджліс заявив про продовження геноциду кримських татар з боку Росії

Українська правдаНеділя, 18 травня 2025, 21:50
Меджліс заявив про продовження геноциду кримських татар з боку Росії
Меджліс

Меджліс кримськотатарського народу заявив, що сучасна політика Росії в окупованому Криму є прямим продовженням радянської геноцидальної практики.

Джерело: Заява Меджлісу кримськотатарського народу в День памʼяті жертв геноциду кримськотатарського народу (81-і роковини депортації)

Деталі: В організації підкреслили, що тотальна депортація 1944 року була цілеспрямованим знищенням кримськотатарського народу, а сьогодні кримські татари знову стикаються з арештами, переслідуваннями та знищенням культурної ідентичності.

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У заяві Меджліс закликав міжнародну спільноту:

  • визнати депортацію 1944 року актом геноциду,
  • посилити санкційний тиск на Росію,
  • підтримати деокупацію Криму та створення в ньому кримськотатарської національно-територіальної автономії.

Також Меджліс наголосив на необхідності юридичного закріплення в Україні статусу Меджлісу як офіційного представницького органу кримськотатарського народу.

Дослівно: "Закріплення Кабінетом Міністрів України у відповідності з Законом України "Про корінні народи України" статусу Меджлісу кримськотатарського народу як представницького органу корінного кримськотатарського народу має стати важливим кроком у забезпеченні прав кримськотатарського народу".

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Деталі: Меджліс також підтвердив, що кримськотатарський народ залишається незламним і продовжує боротьбу за повернення до рідної землі.

Дослівно: "Будь-які намагання легітимізувати окупацію Криму … є підтримкою злочину проти людяності та зрадою пам’яті жертв геноциду".

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Передісторія: 

Меджліскримські татариКримРосія
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