Онищенко відповів Холодницькому про російське громадянство
Четвер, 6 жовтня 2016, 18:18
Депутат від "Волі народу" Олександр Онищенко заявляє, що не отримував громадянство РФ.
Про це він сказав в коментарі "Українській правді".
Онищенко зазначив, що зараз перебуває у Лондоні.
На запитання, чи отримував він громадянство РФ,Онищенко відповів "ні, звичайно".
При цьому заяву Холодницького він прокоментував: "Він же балабол, я вам кажу".
"Він обіцяв у жовтні справу до суду передати. Ну і багато чого обіцяв раніше", - сказав Онищенко.
Як відомо, голова спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що Онищенко міг отримати громадянство Росії.
*Раніше в новині наводилась цитата "Він же дурень, я вам кажу", яку озвучив Онищенко. Пізніше він попросив замінити слово "дурень" на "балабол".
Українська правда