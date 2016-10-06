Онищенко відповів Холодницькому про російське громадянство

Депутат від "Волі народу" Олександр Онищенко заявляє, що не отримував громадянство РФ.

Про це він сказав в коментарі "Українській правді".

Онищенко зазначив, що зараз перебуває у Лондоні.

На запитання, чи отримував він громадянство РФ,Онищенко відповів "ні, звичайно".

При цьому заяву Холодницького він прокоментував: "Він же балабол, я вам кажу".

"Він обіцяв у жовтні справу до суду передати. Ну і багато чого обіцяв раніше", - сказав Онищенко.

Як відомо, голова спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що Онищенко міг отримати громадянство Росії.

*Раніше в новині наводилась цитата "Він же дурень, я вам кажу", яку озвучив Онищенко. Пізніше він попросив замінити слово "дурень" на "балабол".

Українська правда