Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

173 військових загинули на Донбасі від початку року - Полторак

Четвер, 6 жовтня 2016, 21:50
173 військових загинули на Донбасі від початку року - Полторак

Від початку року на Донбасі загинули 173 українських військовослужбовця.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони, цитуючи слова глави відомства Степана Полторака.

"На сьогодні Росія продовжує політику цілеспрямованої ескалації конфлікту. З початку 2016 року російські окупаційні війська понад 12 тисяч раз порушили режим припинення вогню, що призвело до загибелі 173 військовослужбовців", - повідомив міністр на зустрічі із керівником головного штабу оборони ЗС Швеції Денисом Гуленспоре.

"А На території України незаконно перебуває 6 тисяч військовослужбовців ЗС РФ", - додав він.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: МіноборониПолторакЗбройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоСунак з візитом прибув до Києва

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
Міноборони
Резніков поговорив з очільником Пентагону та анонсував "хороші новини"
На днях у Макіївці ЗСУ знищили склад ракет до "Градів" – Міноборони
Пентагон посилить захист секретних даних після витоку документів
Останні новини
13:54
Товарообіг України торік склав майже 100 мільярдів доларів: експорт суттєво нижчий за імпорт
13:34
Пташиний грип став причиною масової загибелі субантарктичних тюленів – вчені
13:34
Повітряні сили: Ніч на 12 січня була найспокійнішою за останній час
13:23
В Нацбанку побачили потенціал для здешевлення кредитів
13:15
В Амазонії виявили долину загублених міст, побудованих близько 2,5 тисячі років тому – вчені
13:11
У Львові виплачуватимуть по 50 тисяч грн новобранцям ДШВ та морської піхоти
13:11
фотоСунак з візитом прибув до Києва
12:56
США можуть знову вдарити по позиціях хуситів у Ємені − ЗМІ
12:51
фотоУ Львові хірурги усунули підлітку вроджену ваду, якої він не міг позбутися 17 років
12:49
відеоДо найвищої міри заочно засудили росіянина, який розстріляв у спину двох мирних українців
Усі новини...
Реклама: