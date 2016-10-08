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Справа Чийгоза: Адвокат шукатиме "потерпілого" у Києві

Субота, 8 жовтня 2016, 15:07

Адвокат заступника глави Меджлісу Ахтема Чийгоза Микола Полозов прилетить до Києва, щоб розшукати "потерпілого" у справі свого підзахисного.

Про це Полозов повідомив у коментарі "Громадському радіо". 

Він нагадав, що під час судового засідання 6 жовтня з'ясувалося, що один з "потерпілих" залишив Крим та поїхав до Києва, як він вказав у заяві, на постійне місце проживання, у зв'язку з чим прокурор просила оголосити його свідчення.

Чийгоз наполягає, щоб ця людина особисто прибула на судове засідання.

"Суд в Києві доручив мені докласти зусиль з розшуку цього "потерпілого" і, по можливості, переконати його прибути до суду", - повідомив він та висловив упевненість, що знайти цю людину у Києві буде не складно.

Полозов також зазначив, що у справі Чийгоза - 84 "потерпілих" і 78 осіб - свідки звинувачення. 

"Багато хто з них говорить відверту брехню. Позиція Чийгоза полягає у тому, що вони всі мають бути допитані у суді, щоб виявити усі обставини, про які вони говорять, де в них міститься брехня. І прокурор, коли визначався порядок дослідження доказів, сказав, що будуть допитані усі потерпілі, усі свідки", - зазначив Полозов. 

Як відомо, 29 вересня суд продовжив арешт для заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза до січня 2017 року. Його звинувачують в участі в акції протесту проти анексії півострова 26 лютого 2014 року.

На останніх засіданнях у справі Чийгоза у "Верховному суді" анексованого Криму "потерпілі" свідчать, що не бачили Чийгоза 26 лютого під стінами Верховної Ради Криму і про його дії нічого повідомити не можуть. 

Теми: КримМеджліссуд
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