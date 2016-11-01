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Нардеп БПП розповів, що зробить зі своїм задекларованим храмом

Вівторок, 1 листопада 2016, 11:35

Заступник голови фракції "Блок Петра Порошенка" Анатолій Матвієнко, який задекларував будівлю Храму Успіння Пресвятої Богородиці у н.п. Бирлівка Бершадського району Вінницької області, заявляє, що готується передати храм місцевій громаді. 

Про це він сказав у вівторок відповідаючи на питання журналістів.

"Я хочу передати його громаді міста, як культурну цінність, яка має архітектурну перспективу. От для того, щоб його передати, треба його оформити, треба землю відвести, треба взяти документи і передавати. Правильний мій крок, чи не правильний, ця група людей (громада –ред.) зі мною погодилась", - сказав він.

"Тому в реєстрі воно є, зараз завершується процедура передачі. Зараз завершується процедура передачі. В п’ятницю буде сесія і я сподіваюся, що вона (церква – ред.) перейде у власність громади, так як я хочу, бо я там народився", - додав Матвієнко.

За його словами храм "безцінний з точки точки зору своєї архітектури".

"Він має ціну, може, півмільйона, п’ятсот тисяч гривень", - сказав він.

Українська правда         

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Теми: деклараціїцеркваБПП
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