Заступник голови фракції БПП задекларував храм

Заступник голови фракції "Блок Петра Порошенка" Анатолій Матвієнко задекларував 1,5 мільйона гривень готівкових коштів.



Про це свідчить його електронна декларація за 2015 рік, оприлюднена на сайті НАЗК.



Ще 1 мільйон 300 тисяч гривень готівки має його дружина Ольга. Водночас у декларації вказано позику в бізнесмена Володимира Крупчака на суму 4 216 997 під заставу квартири.

У доходах Матвієнка вказано 80 048 гривень заробітної плати, 219 591 гривня процентів, пенсія – 31 876 грн., 3 128 450 гривень – повернення безпроцентної фінансової допомоги 17 308 – соціальна виплата.

Серед об'єктів нерухомості, зазначених у декларації, є будівля Храму Успіння Пресвятої Богородиці у н.п. Бирлівка Бершадського району Вінницької області.

У декларації Матвієнка та його родичів вказано також 10 земельних ділянок.

Згідно з декларацією, в гаражі нардепа є дві машини: Mercedes-Benz S 350 2008 року випуску та Skoda Oktavia А7 2013 року, що належить його дружині.

Валентина Романенко, УП