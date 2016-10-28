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Заступник голови фракції БПП задекларував храм

П'ятниця, 28 жовтня 2016, 14:17

Заступник голови фракції "Блок Петра Порошенка" Анатолій Матвієнко задекларував 1,5 мільйона гривень готівкових коштів.

Про це свідчить його електронна декларація за 2015 рік, оприлюднена на сайті НАЗК.

Ще 1 мільйон 300 тисяч гривень готівки має його дружина Ольга. Водночас у декларації вказано позику в бізнесмена Володимира Крупчака на суму 4 216 997 під заставу квартири.

У доходах Матвієнка вказано 80 048 гривень заробітної плати, 219 591 гривня процентів, пенсія – 31 876 грн., 3 128 450 гривень – повернення безпроцентної фінансової допомоги 17 308 – соціальна виплата.

Серед об'єктів нерухомості, зазначених у декларації, є будівля Храму Успіння Пресвятої Богородиці у н.п. Бирлівка Бершадського району Вінницької області.

У декларації Матвієнка та його родичів вказано також 10 земельних ділянок.

Згідно з декларацією, в гаражі нардепа є дві машини: Mercedes-Benz S 350 2008 року випуску та Skoda Oktavia А7 2013 року, що належить його дружині.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: деклараціїБПП
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