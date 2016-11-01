В ОБСЄ засмутилися рішенням Аласанії про відставку

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дуня Міятович засмучена рішенням Зураба Аласанії про відставку з посади гендиректора Національної телекомпанії України.

Про це вона написала на своїй Twitter-сторінці.

"Засмучена новиною про відставку Зураба Аласанії. Він зробив великий внесок у розвиток "UA:Перший" в Україні", – заявила Міятовіч.

Як відомо, генеральний директор Національної телекомпанії України Зураб Аласанія 1 листопад написав заяву на звільнення за власним бажанням з посади голови НТКУ.

В коментарі Українська правда Аласанія заявив, що бюджет компанії на 2017 рік не дасть провести ні Євробачення, ні почати роботу Суспільного мовлення.

Видання "Телекритика" з посиланням на джерело на медіаринку, знайоме з обговоренням можливих кандидатур, повідомило, що новим гендиректором НТКУ може стати заступник Аласанії Олександр Харебін.

Українська правда