Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіянин став віце-президентом Інтерполу

Четвер, 10 листопада 2016, 08:32

Віце-президентом Інтерполу від Європи обраний росіянин - начальник Національного центрального бюро Інтерполу  МВС РФ Олександр Прокопчук.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на прес-центр МВС РФ.

"В останній день роботи 85 сесії Генасамблеї Інтерполу пройшли вибори до керівних органів організації. Віце-президентом Інтерполу від Європи обрано начальника НЦБ Інтерполу МВС Росії генерал-майора поліції Олександра Прокопчука", - сказали в міністерстві.

Олександр Прокопчук
Олександр Прокопчук

За даними прес-центру, вибори на даний пост російського представника відбулися вперше за всю історію участі Росії в організації.

"На пост президента організації обрано заступника міністра громадської безпеки Китаю Мен Хунвей", - відзначили в прес-центрі.

Як відомо, після Революції гідності, багато політиків і бізнесменів втекли від слідства з України, і саме Інтерпол приймає рішення, чи оголошувати їх в Міжнародний розшук. Росія часто відмовляє Україні в допомозі, якщо питання стосується людей, наближених до екс-президента Віктора Януковича.

"Українська правда" у Threads

Теми: ІнтерполРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоСунак з візитом прибув до Києва

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
Інтерпол
Катували та відбирали бізнес: у Молдові й Україні викрито міжнародну банду
СБУ піймала в Україні злочинця, якого розшукував Інтерпол
Україна направила Австрії клопотання про видачу Тупицького – ЗМІ
Останні новини
14:30
Ключовий російський виробник БПЛА попри санкції нарощує виробництво: злиті документи
14:20
Росіяни намагаються створити військово-морську базу на окупованій території Грузії – Буданов
14:15
Politico пише, що в ЄС розлютились через рішення президента Євроради піти у відставку
14:07
Фільм "20 днів у Маріуполі" номінований на премію Американської гільдії режисерів
13:59
Українська сноубордистка Данча потрапила в трійку призерок Кубка Європи 
13:54
Товарообіг України торік склав майже 100 мільярдів доларів: експорт суттєво нижчий за імпорт
13:34
Пташиний грип став причиною масової загибелі субантарктичних тюленів – вчені
13:34
Повітряні сили: Ніч на 12 січня була найспокійнішою за останній час
13:23
В Нацбанку побачили потенціал для здешевлення кредитів
13:15
В Амазонії виявили долину загублених міст, побудованих близько 2,5 тисячі років тому – вчені
Усі новини...
Реклама: