Росіянин став віце-президентом Інтерполу

Віце-президентом Інтерполу від Європи обраний росіянин - начальник Національного центрального бюро Інтерполу МВС РФ Олександр Прокопчук.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на прес-центр МВС РФ.

"В останній день роботи 85 сесії Генасамблеї Інтерполу пройшли вибори до керівних органів організації. Віце-президентом Інтерполу від Європи обрано начальника НЦБ Інтерполу МВС Росії генерал-майора поліції Олександра Прокопчука", - сказали в міністерстві.

Олександр Прокопчук

За даними прес-центру, вибори на даний пост російського представника відбулися вперше за всю історію участі Росії в організації.

"На пост президента організації обрано заступника міністра громадської безпеки Китаю Мен Хунвей", - відзначили в прес-центрі.

Як відомо, після Революції гідності, багато політиків і бізнесменів втекли від слідства з України, і саме Інтерпол приймає рішення, чи оголошувати їх в Міжнародний розшук. Росія часто відмовляє Україні в допомозі, якщо питання стосується людей, наближених до екс-президента Віктора Януковича.