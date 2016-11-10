Россиянин стал вице-президентом Интерпола

Вице-президентом Интерпола от Европы избран россиянин - начальник Национального центрального бюро Интерпола (НЦБ) МВД РФ Александр Прокопчук.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД РФ.

"В последний день работы 85 сессии Генассамблеи Интерпола прошли выборы в руководящие органы организации. Вице-президентом Интерпола от Европы избран начальник НЦБ Интерпола МВД России генерал-майор полиции Александр Прокопчук", - сказали в министерстве.

Александр Прокопчук

По данным пресс-центра, выборы на данный пост российского представителя произошли впервые за всю историю участия России в организации.

"На пост президента организации избран заместитель министра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэй", - отметили в пресс-центре.

Как известно, после Революции достоинства, многие политики и бизнесмены бежали из Украины, и именно Интерпол принимает решение, объявлять ли их в Международный розыск. Россия часто отказывает Украине в помощи, если вопрос касается людей, приближенных к экс-президенту Виктору Януковичу.