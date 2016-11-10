Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россиянин стал вице-президентом Интерпола

Четверг, 10 ноября 2016, 08:32

Вице-президентом Интерпола от Европы избран россиянин - начальник Национального центрального бюро Интерпола (НЦБ) МВД РФ Александр Прокопчук.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД РФ.

"В последний день работы 85 сессии Генассамблеи Интерпола прошли выборы в руководящие органы организации. Вице-президентом Интерпола от Европы избран начальник НЦБ Интерпола МВД России генерал-майор полиции Александр Прокопчук", - сказали в министерстве.

Олександр Прокопчук
Александр Прокопчук

По данным пресс-центра, выборы на данный пост российского представителя произошли впервые за всю историю участия России в организации.

"На пост президента организации избран заместитель министра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэй", - отметили в пресс-центре.

Как известно, после Революции достоинства, многие политики и бизнесмены бежали из  Украины, и именно Интерпол принимает решение, объявлять ли их в Международный розыск. Россия часто отказывает Украине в помощи, если вопрос касается людей, приближенных к экс-президенту Виктору Януковичу.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ИнтерполРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Все новости...
Интерпол
Пытали и отбирали бизнес: в Молдове и Украине разоблачили международную банду
СБУ поймала в Украине преступника, которого разыскивал Интерпол
Украина направила Австрии ходатайство о выдаче Тупицкого - СМИ
Последние новости
18:22
Минвосстановления готовит долгосрочные льготы для бизнеса в пострадавших от войны регионах
18:18
Немецкая оппозиция внесет на голосование в Бундестаге предоставление Украине Taurus
18:04
Орбан решил, что помощь 50 млрд евро для Украины "нарушает интересы ЕС"
17:53
В Николаеве спасатели вытащили из реки собаку, которая провалилась под лед
17:47
Путин заявил, что, если бы не Украина, война "давно бы закончилась"
17:40
Shell приостановила весь транзит по Красному морю из-за риска эскалации конфликта с хуситами - WSJ
17:34
Данилов о выборах в США: россияне уже однажды думали, что "Трамп наш"
17:34
Более уникален, чем отпечаток пальца: ученые создали систему аутентификации на основе выдоха
17:30
Путин признал, что Россия ставит мировые рекорды по зерну за счет оккупированных территорий
17:14
Штрафы за нарушение комендантского часа: Рада не поддержала закон
Все новости...
Реклама: