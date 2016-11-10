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Аваков просить Раду ухвалити закон про гральний бізнес. Будуть перевірки

Четвер, 10 листопада 2016, 12:05

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков закликає Верховну Раду ухвалити законопроект про гральний бізнес, який установить обмеження й порядок ліцензування азартних ігор.

Про це він написав у Facebook.

"Усі ці нескінченні павільйони і підвальчики, миттєві лотереї, гральні автомати, замасковані під інтернет-клуби й просто без усякого маскування, з мінімальним забезпеченням законодавчого поля й ті, хто нахабно працює до першої перевірки, готуючись платити…", – обурився Аваков.

"Коли поліція, податківці й прокурори "виносять" зали "гралки", вилучають гральні автомати, закривають зали – тіньові оператори грального бізнесу особливо "не паряться": ці витрати закладено в кошторис. Ще б пак, адже прибутковість така, що будь-який автомат окупає себе за тиждень роботи", – заявив він.

"Верхній оператор оплачує "постраждалим" втрати, потім у судах "вирішує питання" і вилучене обладнання за місяць-другий повертається в оборот", – додав голова МВС.

Він наголосив, що "крім одиничних операторів, ніхто не платить податків у бюджет", а ще не оновлені правоохоронці "від поліції до податківців і прокурорів" дозволяють "воротилам" мати мільйонні обороти.

На думку голови МВС, так відбувається, бо "понад 2 роки гуляють кулуарами Мінфіну й Ради законопроекти, які встановлюють обмеження, ліцензування й порядок на цьому, такому гарячому, сегменті ринку споживчих послуг, пов'язаного з азартними іграми".

"Немає повної заборони, немає повного порядку – що за миле середовище для кримінального грошового тіньового обороту", – зазначив Аваков.

"Я вже не кажу про підпільні казино. Їх накриваємо регулярно, два-три на місяць. Іноді разом із поліцейськими, які їх кришують, іноді з чиновниками й служаками з сусідніх служб. Дістало вже. Це боротьба з вітряками", – заявив він.

Аваков закликав парламент "невідкладно розглянути законопроекти й ухвалити будь-який проект, який дає правила, обмеження на цьому ринку і повертає тіньовий грошовий потік під контроль держави".

"Нам потрібні ці податки! Я оцінюю недоплачені податки в бюджет із сектору "гралки" не менше 300 000 000 доларів. Може, годі валяти дурня, товариші лобісти й контр-лобісти!? Чи не час навести лад?!" – заявив він.

Аваков зазначив, що лотереї МСЛ і "Патріот" незаконні як компанії, які мають бенефіціарів із "країни-агресора". Також незаконні компанії Лото, Мережа, У Мережі, Олімпійське лото, Дрім лото, Золотий тріумф, Фаворит, Фурор, Спорт ліга й низку інших.

ПАТ "Державний ощадний банк України" і ПП "Українська Національна лотерея" зобов'язані в 2-тижневий термін подати в органи поліції перелік пунктів своєї мережі. Паралельно необхідно подати в Податкову адміністрацію інформацію щодо податків, додав він.

"Розчищення авгієвих стаєнь нами починається за два тижні – уже вкотре. Прохання всім легальним операторам підготувати дозвільні й податкові документи. Решті – закритися", – заявив міністр.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: АваковзаконодавствоВерховна Радакримінал
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