Аваков просит Раду принять закон об игорном бизнесе. Грядут проверки

Министр внутренних дел Арсен Аваков призывает Верховную Раду принять законопроект об игорном бизнесе, который установит ограничения и порядок лицензирования азартных игр.

Об этом он написал в Facebook.

"Все эти бесконечные павильоны и подвальчики, мгновенные лотереи, игровые автоматы, замаскированные под интернет-клубы и просто без всякой маскировки, с минимальным обеспечением законодательного поля и просто работающие "в наглую" до первого проверяющего, которому уже готов с деньгами", – возмутился Аваков.

"Когда полиция, налоговики и прокуроры "выносят" залы "игорки", изымают игровые автоматы, закрывают залы – теневые операторы игрового бизнеса особо "не парятся": эти расходы заложены в смету. Еще бы, ведь прибыльность такова, что любой работающий автомат окупает себя за неделю работы", – заявил он.

"Верхний оператор оплачивает "пострадавшим" потери, затем в судах "решает вопросы" и изъятое оборудование через месяц-другой возвращается в оборот", – добавил глава МВД.

Он подчеркнул, что "кроме единичных операторов, никто не платит налогов в бюджет", а еще не обновленные правоохранители "от полиции до налоговиков и прокуроров" позволяют "воротилам" иметь миллионные обороты.

По мнению главы МВД, так происходит, так как "более 2 лет гуляют по кулуарам Минфина и Рады законопроекты, устанавливающие ограничения, лицензирование и порядок на этом, таком горячем, сегменте рынка потребительских услуг, связанного с азартными играми".

"Нет полного запрета, нет полного порядка – что за милейшая среда для криминального денежного теневого оборота", – отметил Аваков.

"Я уже не говорю о подпольных казино. Их накрываем регулярно, два-три в месяц. Иногда вместе с крышующими их полицейскими, иногда с чиновниками и служивыми из соседних служб. Достало уже. Это борьба с ветряными мельницами", – заявил он.

Аваков призвал парламента "неотложно рассмотреть законопроекты и принять любой проект, дающий правила, ограничения на этом рынке и возвращающий этот теневой денежный поток под контроль государства",

"Нам нужны эти налоги! Я оцениваю недоплаченные налоги в бюджет с сектора "игорки" не меньше 300 000 000 долларов. Может, хватит валять дурака, товарищи лоббисты и контр-лоббисты!? Не пора ли навести порядок?!" – заявил он.

Аваков отметил, что лотереи МСЛ и "Патриот" незаконны как компании, имеющие бенефициаров из "страны агрессора". Также незаконны компании Лото, Мережа, В Мережі, Олимпийское лото, Дрим лото, Золотой триумф, Фаворит, Фурор, Спорт лига и ряд других.

ПАТ "Державний ощадний банк України" и ПП "Українська Національна лотерея" обязаны в 2-недельный срок подать в органы полиции перечень пунктов своей сети. Параллельно необходимо подать в Налоговую администрацию информацию по учету налогов, добавил он.

"Расчистка авгиевых конюшен нами начинается через две недели – в который уж раз. Просьба всем легальным операторам подготовить разрешительные и налоговые документы. Прочим – закрыться", – заявил министр.

Алена Рощенко, УП