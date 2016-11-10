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Гройсман розповів, де шукатимуть заміну Саакашвілі

Четвер, 10 листопада 2016, 12:57

Новий голова Одеської обласної державної адміністрації буде визначений через публічний конкурс, який буде оголошений президентом.

Про це повідомив прем'єр Володимир Гройсман у Херсоні, повідомляє УНІАН.

"Кандидатури тепер мають визначатись через публічний конкурс, фактично, потенційно сьогодні кожна людина, коли президент оголосить конкурс – тому що це номенклатура саме президента – зможе подати свою кандидатуру на посаду голови обласної державної адміністрації Одеської області", – сказав він.

"Була заява Міхеіла Саакашвілі про те, що він подає у відставку. Ця заява не потребує звіту і я, фактично, сам добре розумію стан справ в Одеській області … Уряд вчора виконав свою формальну функцію, як це ми робимо завжди – ми погодили цю заяву, і далі вчора вийшов указ президента про звільнення Міхеіла Саакашвілі з посади голови Одеської облдержадміністрації", – додав Гройсман.

Як відомо, раніше заступник голови БПП Сергій Березенко заявив, що очолити Одеську область має немісцевий чиновник.

7 листопада Саакашвілі заявив про те, що залишає посаду голови Одеської ОДА через те, що втомився від постійного обману і корупції, зокрема з боку влади в Києві.

9 листопада Кабінет міністрів погодив це звільнення, а президент Петро Порошенко підписав відповідний указ. Також він звільнив Саакашвілі з посади свого позаштатного радника.

Теми: СаакашвіліГройсманОдеська область
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