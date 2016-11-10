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Украина подает в суд на РФ за незаконною добычу ископаемых в Черном море

Четверг, 10 ноября 2016, 13:19

Министерство юстиции и министерство внутренних дел готовят иск против Российской Федерации за незаконную добычу ископаемых в украинских территориальных водах.

Об этом в среду на пресс-конференции заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

"Достаточно нашумевший случай с украинским катером, который был провокативно атакован российскими самолетами – это один из очень ярких примеров, чем именно занимается наше министерство. Цель этой акции получение фактов", – отметил он.

"Нравится это кому или нет, но слова, вроде: "всем известно", "все знают" – таких аргументов не существует. Чтобы доказать факт незаконной добычи украинских ископаемых, которые находятся в территориальных водах Украины именно была устроена эта поездка", – отметил Тука.

"Получив эти доказательства сейчас Минюст и МВД готовит иск против государства РФ. Сумма там будет с девятью нулями", – добавил он.

Как известно, российское "Государственное унитарное предприятие "Черноморнефтегаз", которое после аннексии Крыма незаконно завладело активами украинской компании "Черноморнефтегаз", ежегодно на шельфе Черного моря добывает 2 млрд куб. м природного газа.

Кроме того о незаконном размещении буровых платформ в украинских водах пограничники сообщали уже неоднократно.

Роман Кравец, УП

Темы: МинюстМВДРосcия
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