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Заместитель Гонтаревой заявила, что ее прослушивают

Четверг, 10 ноября 2016, 16:35

Заместитель Председателя НБУ Екатерина Рожкова заявила, что ее телефонные разговоры прослушивали.

Об этом говорится в ее официальном комментарии, который распространяет НБУ в четверг.

"Сегодня в СМИ были выложены ряд моих телефонных разговоров с менеджментом и акционерами Платинум Банка. Довожу до сведения СМИ, что я нахожусь в постоянном диалоге с акционерами и менеджментом всех 100 украинских банков - от самого большого банка ("Приват") и до наименьшего ("Гефест"). Ведь переговоры заместителя Председателя НБУ, который отвечает за пруденциальный надзор, с акционерами и менеджментом банков - это обычный рабочий процесс. Особенно в период диагностики и оздоровления банковской системы", - написала она.

Рожкова отметила, что у нее постоянно происходит диалог с "проблемными" банками.

Также, она заявила, что готова рассказать следователям Национального антикоррупционного бюро Украины или других правоохранительных органов о каждом разговоре, который она провела с акционерами и менеджментами банков.

"Вместе с тем хочу обратиться в правоохранительные органы с просьбой проверить, кто и на каких основаниях прослушивает мои телефонные разговоры и потом разглашает их. Ведь подобные провокации могут негативно повлиять на состояние того или иного банка, а в конечном итоге и банковской системы в целом", - заявила она.

Как известно, в октябре сотрудники Национальной полиции в ходе обыска в доме заместителя председателя Национального банка Екатерины Рожковой изъяли мобильный телефон.

"У меня сегодня был обыск. Изъяли мобильный телефон. Обыск проводился в связи с аферами в банке "Михайловский", - сказала Рожкова.

Темы: ГонтареваНБУпрослушка
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