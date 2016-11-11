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Порошенко вибачився перед Лукашенком за інцидент з "Белавіа"

П'ятниця, 11 листопада 2016, 01:46
Порошенко вибачився перед Лукашенком за інцидент з Белавіа

Президент України Петро Порошенко під час телефонної розмови вибачився перед президентом Білорусі Олександром Лукашенком за інцидент з літаком авіакомпанії "Бєлавіа".

Про це повідомляє білоруське агентство БелТА з посиланням на прес-службу президента Білорусі.

"Петро Порошенко вибачився за інцидент з цивільним літаком авіакомпанії "Бєлавіа" і поінформував президента Білорусі, що винні покарані", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що телефонна розмова відбулася за ініціативою української сторони.

При цьому на офіційному сайті українського президента також є новина про розмову Порошенка і Лукашенка, однак про вибачення в ній не згадується.

Як відомо, 21 жовтня, літак авіакомпанії "Бєлавіа" повернули у київський аеропорт "Жуляни" під загрозою підняти винищувачі. Боїнг 737-800 виконував рейс за маршрутом Жуляни (Київ) - Мінськ, але  був змушений повернутися в аеропорт вильоту. На борту перебували 136 пасажирів і 6 членів екіпажу. 

Після посадки з борта повітряного судна правоохоронні органи України зняли одного пасажира, який є громадянином Вірменії Армена Мартиросяна.

В СБУ України повідомили, що літак "Бєлавіа" було повернуто до аеропорта "Жуляни" (Київ) через те, що СБУ отримала інформацію про іноземного громадянина та можливу загрозу національній безпеці держави.

Мартиросян з початку подій на Майдані у Києві фігурував у повідомленнях ЗМІ як прихильник позиції тодішньої влади України, публікував уривки книги екс-глави МВС Віталія Захарченка про "кривавий Майдан" та звертався до екс-президента Віктора Януковича від імені організації "Гражданский союз" із закликами "вгамувати "Свободу", дії якої ведуть до "фашизації суспільства". 

Теми: ПорошенкоЛукашенко
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