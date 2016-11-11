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Саакашвілі каже, що Порошенко раніше пропонував йому крісло прем'єра

П'ятниця, 11 листопада 2016, 09:19
Саакашвілі каже, що Порошенко раніше пропонував йому крісло прем'єра
АПУ

Колишній голова Одеської обласної державної адміністрації Михайло Саакашвілі стверджує, що раніше президент Петро Порошенко пропонував йому зайняти посаду прем'єр-міністра.

Про це він заявив в інтерв'ю журналу "Кореспондент", повідомляють "Українські новини".

"Мені Порошенко відкрито пропонував позицію прем'єр-міністра і лідера його партії, а також багато інших речей. Ну був би я прем'єр, і що? Я повинен був бігати і просити якогось (депутата від БПП Олексія) Гончаренка проголосувати за мій закон? А таких Гончаренків там штук 400", – сказав він.

Саакашвілі зазначив, що Порошенко пропонував провести дострокові вибори, проте в квітні, на його думку, стався "договірняк".

"Аваков залишився міністром, а заступником генпрокурора став виходець з "Народного фронту" (Дмитро Сторожук), щоб блокувати справи, які могли б заводитися на Яценюка", – заявив екс-губернатор.

Саакашвілі висловив упевненість, що дострокові вибори в Раду оновлять владу на 90%.

Він додав, що його партія "Хвиля" може бути створена, у залежності від того, чи будуть дострокові вибори.

Як відомо, перед призначенням Володимира Гройсмана поширювалися чутки про те, що прем'єром може стати Саакашвілі. Сам він тоді неодноразово спростовував такий намір.

Порошенко також заявив, що Саакашвілі буде чудовим прем'єром, але не України, а Грузії.

Теми: СаакашвіліПорошенкопрем'єрКабінет міністрів
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