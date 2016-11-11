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Саакашвили утверждает, что Порошенко ранее предлагал ему кресло премьера

Пятница, 11 ноября 2016, 09:19
Саакашвили утверждает, что Порошенко ранее предлагал ему кресло премьера
АПУ

Бывший председатель Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили утверждает, что ранее президент Петр Порошенко предлагал ему занять должность премьер-министра.

Об этом он заявил в интервью журналу "Корреспондент", сообщают "Украинские новости".

"Мне Порошенко открыто предлагал позицию премьер-министра и лидера его партии, а также много других вещей. Ну был бы я премьер, и что? Я должен был бегать и просить какого-то (депутата от БПП Алексея) Гончаренко проголосовать за мой закон? А таких Гончаренко там штук 400", – сказал он.

Саакашвили отметил, что предлагал Порошенко провести досрочные выборы, однако в апреле, по его мнению, произошел "договорняк".

"Аваков остался министром, а заместителем генпрокурора стал выходец из "Народного фронта" (Дмитрий Сторожук), чтобы блокировать дела, которые могли бы заводиться на Яценюка", – заявил экс-губернатор.

Саакашвили выразил уверенность, что досрочные выборы в Раду обновят власть на 90%.

Он добавил, что его партия "Хвиля" может быть создана в зависимости от того, будут ли досрочные выборы.

Как известно, перед назначением Владимира Гройсмана распространялись слухи о том, что премьером может стать Саакашвили. Сам он тогда неоднократно опровергал такое намерение.

Порошенко также заявил, что Саакашвили будет отличным премьером, но не Украины, а Грузии.

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Темы: СаакашвилиПорошенкопремьерКабинет министров
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