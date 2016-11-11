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НАБУ готове оголосити підозри по "чорній бухгалтерії"

П'ятниця, 11 листопада 2016, 14:47

Національне антикорупційне бюро готове оголосити перші підозри у справі амбарної книги Партії регіонів.  

Про це повідомляє відомство у своєму Твіттері.

Про кого саме йдеться, і коли будуть вручені підозри не вказується.    

Як відомо, НАБУ провело у п'ятницю обшуки у співголови політвиконкому партії Олександра Касянюка в рамках розслідування справи про "чорну" бухгалтерію Партії регіонів.

Національне антикорупційне бюро допитало Авакова у справі про так звану "чорну бухгалтерію" Партії регіонів.

Раніше Аваков передав НАБУ чотири сторінки "чорної бухгалтерії" ПР.

Він так і не відповів на питання УП, звідки у МВС ці сторінки.

31 травня народний депутат Сергій Лещенко оприлюднив дані, що свідчать про виділення Партією регіонів великих сум на діяльність партії "Наша Україна" і Комуністичної партії, а також для роботи Центральної виборчої комісії в 2012 році.

За його словами, кураторами фінансової діяльності Партії регіонів у 2012 році були Євген Геллер (у минулому скликанні входив у фракцію ПР, у парламенті нинішнього скликання – у депутатській групі "Відродження") і екс-нардеп Віталій Калюжний.

У документах також був американський лобіст і політтехнолог Пол Манафорт, який був вимушений піти з передвиборчого штабу кандидата в президенти США Дональда Трампа через скандал з "чорною бухгалтерією".

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Українська правда

Теми: НАБУкорупціяПартія регіонів
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