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НАБУ готово объявить подозрения по "черной бухгалтерии"

Пятница, 11 ноября 2016, 14:47

Национальное антикоррупционное бюро готово объявить первые подозрения по делу амбарной книги Партии регионов.

Об этом сообщает ведомство в своем Твиттере.

О ком именно идет речь, и когда будут вручены подозрения не указывается.

Как известно, НАБУ провело в пятницу обыски в сопредседатели политисполкома партии Александра Касянюка в рамках расследования дела о "черной" бухгалтерии Партии регионов.

Как сообщалось, Национальное антикоррупционное бюро допросило Авакова по делу о так называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов.

Ранее Аваков передал НАБУ четыре страницы "черной бухгалтерии".

Он так и не ответил на вопрос УП, откуда в МВД эти страницы.

Как известно, 31 мая народный депутат Сергей Лещенко обнародовал данные, свидетельствующие о выделении Партией регионов крупных сумм на деятельность партии "Наша Украина" и Коммунистической партии, а также для работы Центральной избирательной комиссии в 2012 году.

По его словам, кураторами финансовой деятельности Партии регионов в 2012 году являлись Евгений Геллер (в прошлом созыве входил во фракцию ПР, в парламенте нынешнего созыва – в депутатской группе "Відродження") и экс-нардеп Виталий Калюжный.

В документах также был американский лоббист и политтехнолог Пол Манафорт, который был вынужден уйти из предвыборного штаба кандидата в президенты США Дональда Трампа из-за скандала с "черной бухгалтерией".

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Украинская правда

Темы: НАБУкоррупцияПартия регионов
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