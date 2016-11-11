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Генпрокуратура вилучила у НАЗК матеріали щодо квартири Лещенка – ЗМІ

П'ятниця, 11 листопада 2016, 15:36

Нацагентство з питань запобігання корупції призупинило перевірку законності придбання депутатом від БПП Сергієм Лещенком квартири в центрі Києва через вилучення матеріалів справи Генпрокуратурою.

Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на інформоване джерело.

"Генпрокуратура вилучила документи. Якщо вона не знайде криміналу, то пришлють нам матеріали продовжувати перевірку", – сказав він.

Співрозмовник пояснив, що при відкритому кримінальному провадженні НАЗК не може проводити перевірку.

Раніше Генпрокуратура повідомляла, що почала розслідування законності придбання Лещенком квартири.

Як відомо, НАЗК почав цю перевірку 20 вересня, отримавши матеріали від НАБУ.

Бюро встановило, що в діях Лещенка є склад адміністративного, але не кримінального правопорушення.

Теми: ЛещенконерухомістьГенпрокуратураНАЗК
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