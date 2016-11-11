Генпрокуратура изъяла у НАПК материалы по квартире Лещенко – СМИ

Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции приостановило проверку законности приобретения депутатом от БПП Сергеем Лещенко квартиры в центре Киева из-за изъятия материалов дела Генпрокуратурой.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на информированный источник.

"Генпрокуратура изъяла документы. Если она не найдет криминала, то пришлют нам материалы продолжать проверку", – сказал он.

Собеседник пояснил, что при открытом уголовном производстве НАПК не может проводить проверку.

Ранее Генпрокуратура сообщала, что начала расследование законности приобретения Лещенко квартиры.

Как известно, НАПК начало эту проверку 20 сентября, получив материалы от НАБУ.

Бюро установило, что в действиях Лещенко есть состав административного, но не криминального правонарушения.