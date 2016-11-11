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НАБУ: у чиновників потрібно забрати необмежені премії

П'ятниця, 11 листопада 2016, 16:29

Національне антикорупційне бюро вважає, що треба переглянути підходи до визначення розмірів премій, надбавок і стимулюючих виплат держслужбовцям.

Про це йдеться у повідомленні НАБУ у п'ятницю.

Вказується, що такого висновку дійшло НАБУ за результатами аналітичної оцінки інформації про нараховану та виплачену заробітну плату голові та членам НАЗК.

"Зокрема, виявлені колізії та прогалини у чинному законодавстві, що дозволяють керівництву НАЗК встановлювати собі та членам НАЗК необмежені надбавки, доплати та премії, суперечать принципам бюджетної системи України", - сказано у повідомленні.

"По-перше, невизначеним є статус голови та членів НАЗК. З одного боку, Закон України "Про запобігання корупції" визначає статус членів НАЗК як державних службовців і зазначає, що оплата їхньої праці регулюється цим законом та Законом України "Про державну службу". З іншого, Закон України "Про державну службу" зазначає, що його дія не поширюється на голову та членів НАЗК", - додали у відомстві. 

Також зазначається, що у законодавстві немає обмежень щодо максимального розміру встановлення та виплат премій і надбавок керівникам органів виконавчої влади, державних органів та державним службовцям. 

У НАЗК зазначили, що через це виявилось можливим нарахувати і виплатити Голові та членам НАЗК у липні 2016 року премії в розмірі, що суттєво перевищує їхні посадові оклади.

Згідно із повідомленням, Бюро свої пропозиції направило до Нацдержслужби. Зокрема потребує "визначення максимального розміру премій, надбавок і стимулюючих виплат, що можуть бути одночасно виплачені державним службовцям, керівникам центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади та їх заступникам до 2019 року" і "приведення у відповідність до законів України "Про центральні органи виконавчої влади" та "Про державну службу" в частині визначення правового статусу членів НАЗК".

Як відомо, раніше з'явилася інформація про те, що чотири члени Національного агентства із запобігання корупції щомісяця отримували до свого основного окладу дві надбавки й премії в розмірі місячної зарплати.

Відповідно до інформації, у липні й вересні всі чотири члени НАЗК отримали по 250% премії на додаток до окладу й надбавок.

Українська правда

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Теми: НАБУзарплатиНАЗК
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