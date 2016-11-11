НАБУ: у чиновников нужно забрать неограниченные премии

Национальное антикоррупционное бюро считает, что нужно пересмотреть подходы к определению размеров премий, надбавок и стимулирующих выплат госслужащим.

Об этом говорится в сообщении НАБУ в пятницу.

Указывается, что к такому выводу пришло НАБУ по результатам аналитической оценки информации о начисленной и выплаченной заработной плате председателю и членам НАПК.

"В частности, выявлены коллизии и пробелы в действующем законодательстве, позволяющие руководству НАПК устанавливать себе и членам НАПК неограниченные надбавки, доплаты и премии, что противоречат принципам бюджетной системы Украины", - сказано в сообщении.

"Во-первых, неопределенным является статус председателя и членов НАПК. С одной стороны, Закон Украины "О предотвращении коррупции" определяет статус членов НАПК как государственных служащих и отмечает, что оплата их труда регулируется этим законом и Законом Украины "О государственной службе". С другой стороны, Закон Украины "О государственной службе" отмечает, что его действие не распространяется на председателя и членов НАПК", - добавили в ведомстве.

Также отмечается, что в законодательстве нет ограничений по максимальному размеру установления и выплат премий и надбавок руководителям органов исполнительной власти, государственных органов и государственным служащим.

В НАПК отметили, что из-за этого оказалось возможным начислить и выплатить председателю и членам НАПК в июле 2016 премии в размере, который существенно превышает их должностные оклады.

Согласно сообщению, Бюро свои предложения направило в Нацдержслужбы. В частности требуется "определения максимального размера премий, надбавок и стимулирующих выплат, которые могут быть одновременно выплачены государственным служащим, руководителям центральных органов исполнительной власти, местных органов исполнительной власти и их заместителям до 2019 года" и "приведение в соответствие с законами Украины "О центральных органах исполнительной власти" и "О государственной службе" в части определения правового статуса членов НАПК".

Как известно, ранее появилась информация о том, что четыре члена Национального агентства по предупреждению коррупции ежемесячно получали к своему основному окладу две надбавки и премии в размере месячной зарплаты.

Согласно информации, в июле и сентябре все четыре члена НАПК получили по 250% премии в дополнение к окладу и надбавкам.

Украинская правда