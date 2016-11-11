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Медведєв назвав Саакашвілі "пасажиром, який обгидився"

П'ятниця, 11 листопада 2016, 18:02

Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв заявив, що кар'єра екс-губернатора Одеської області Михайла Саакашвілі завершилася з негативним результатом.

Про це він заявив на прес-конференції у п'ятницю, передає російське агентство ТАСС.

"Звільнення губернатора Одеської області виглядає не сильно значущою подією, але я, тим не менш, скажу, скажу по-простому, по-російськи: цей пасажир в черговий раз обгидився, що називається, і, на жаль для України, яка, напевно, розраховувала на процвітання Одеси з приходом такої досвідченої людини, результат нульовий, він негативний", - заявив Медведєв.

Як відомо, у понеділок голова Одеської обласної державної адміністрації Михайло Саакашвілі заявив, що подає у відставку.

Особа Саакашвілі обговорювалася в колі громадських активістів, як "драйвера нової політичної сили".

Зокрема, екс-заступник генерального прокурора Давид Сакварелідзе весною заявляв, що "Саакашвілі буде з нами, звичайно. І, він буде одним з ідеологів і драйверів цієї нової партії".

Влітку народний депутат Віктор Чумак повідомив, що номінаційний комітет активно відбирає людей, які стануть членами нової всеукраїнської партії "Хвиля", яку може очолити Саакашвілі.

У п'ятницю Саакашвілі заявив, що його метою в політичному житті України є дострокові вибори в парламент.

Українська правда

Теми: МедведєвРосіяСаакашвілі
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