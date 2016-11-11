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Медведев назвал Саакашвили "обгадившимся пассажиром"

Пятница, 11 ноября 2016, 18:02

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что карьера экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили завершилась с отрицательным результатом.

Об этом он заявил на пресс-конференции в пятницу, передает российское агентство ТАСС.

"Увольнение губернатора Одесской области выглядит не сильно значимым событием, но я, тем не менее, скажу, скажу по-простому, по-русски: этот пассажир в очередной раз обгадился, что называется, и, к сожалению для Украины, которая, наверное, рассчитывала на процветание Одессы с приходом такого многоопытного человека, результат нулевой, он отрицательный", - заявил Медведев.

Как известно, в понедельник глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили заявил, что подает в отставку.

Лицо Саакашвили обсуждалась в кругу общественных активистов, как "драйвера новой политической силы".

В пятницу Саакашвили заявил, что его целью в политической жизни Украины досрочные выборы в парламент.

Украинская правда

Темы: МедведевРосcияСаакашвили
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