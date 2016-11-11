ГПУ розширила обвинувачення меру Бучі

Меру міста Буча Анатолію Федоруку і секретарю міськради Василю Олексюку розширено обвинувачення і повідомлено змінену підозру.

Про це повідомляє сайт Генпрокуратури.

Відзначається, що Федоруку і Олексику додатково інкриміновано ще 10 га незаконно відчужених земель.

"Якщо він (Федорук – ред.) буде співпрацювати зі слідством, то нас задовольняє наявний на сьогодні запобіжний захід – домашній арешт, якщо ж він буде протидіяти, буде тиснути на свідків, підбурювати людей, то ми це будемо розцінювати як чинення перешкод слідству, і, відповідно, будемо ініціювати зміну запобіжного заходу на тримання під вартою", - йдеться в повідомленні.

У ГПУ додали, що за скаргою секретаря Бучанської міськради Апеляційний суд скасував обраний стосовно нього запобіжний захід та відсторонення його від займаної посади.

"Генпрокуратурою до суду внесено клопотання про відсторонення секретаря Бучанської міськради від посади і застосування стосовно нього запобіжного заходу", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, 11 жовтня Генпрокуратура повідомила про підозру меру Бучі Анатолію Федоруку та секретарю міськради Василю Олексюку. Обох відсторонили від посад.

13 жовтня Печерський суд обрав мірою запобіжного заходу для мера Бучі Анатолія Федорука домашній арешт та носіння електронного браслету.

16 жовтня у Бучі місцеві мешканці провели Віче на підтримку Федорука та секретаря Бучанської міської ради Василя Олексюка. Участь у заході брали і самі посадовці.

Однак інші мешканці назвали віче псевдозборами, бо людей на нього звозили з довколишніх сіл.

21 липня у помешканнях мера Бучі Анатолія Федорука та мера Ірпеня Володимира Карплюка пройшли обшуки слідчих Генпрокуратури. Також обшуки проводилися і в інших місцях, загалом на 31 об'єкті.

Правоохоронці звинувачують Федорука і Карпюка у незаконній забудові лісів, їм загрожує мінімум по шість років ув'язнення.

Раніше генпрокурор Юрій Луценко зазначив, що мери Бучі та Ірпеня протягом 2006-2012 років незаконно відвели у власність земельні ділянки своєму оточенню і потрібним людям з Києва. Зокрема – екс-голові ВР Ігорю Калетнику дісталося 14 га лісових угідь.

16 грудня 2015 року Верховний Суд України відмовив у перегляді рішення, за яким родина Калетника має повернути державі 14,05 га лісів у Бучі. Калетник перебуває у розшуку з грудня 2014 року.

Українська правда. Київ