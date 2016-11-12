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У Миколаєві на будівлі міськради демонтували радянську "зірку"

Субота, 12 листопада 2016, 13:25

У Миколаєві на будівлі міської ради демонтували радянську п'ятикутну зірку, яка символізує "єдність світового пролетаріату п'яти континентів Землі" та замінили її на державний герб України.

Про це пишуть "НикВести".

Роботи з демонтажу зірки та встановлення нового символу проводилися вранці у суботу.  Металева стела, на вершині якої розташовувалася зірка, залишилася, але в основі кола встановили Герб України, виготовлений за аналогічними розмірами.

Згідно з повідомленням, заміна символіки відбувається за погодженням з мером Миколаєва Олександром Сенкевичем. 

 
 

Як зазначає видання, один з працівників, який виконував висотні роботи з установки герба, є сином того, хто встановлював "зірку" на будівлі мерії.

Теми: декомунізаціяМиколаїв
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