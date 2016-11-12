В Николаеве на здании горсовета демонтировали советскую "звезду"
Суббота, 12 ноября 2016, 13:25
В Николаеве на здании городского совета демонтировали советскую пятиконечную звезду, которая символизирует "единство мирового пролетариата пяти континентов Земли" и заменили ее на государственный герб Украины.
Об этом пишут "НикВести".
Работы по демонтажу звезды и установка нового символа проводились утром в субботу. Металлическая стела, на вершине которой располагалась звезда, осталась, но в основе круга установили Герб Украины, изготовленный по аналогичным размерам.
Согласно сообщению, замена символики происходит по согласованию с мэром Николаева Александром Сенкевичем.
Как отмечает издание, один из сотрудников, который выполнял высотные работы по установке герба, является сыном того, кто устанавливал "звезду" на здании мэрии.