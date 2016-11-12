За блокування "пересічниками" доріг почали провадження

За фактом блокування транспортних комунікацій учасниками акції "Пересічка" на кордоні зі Словаччиною та Румунією розпочато кримінальне провадження.

Як повідомила в Facebook прес-служба прокуратури Закарпатської області, процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом блокування транспортних комунікацій (ч. 1 ст. 279 КК України) здійснюється Ужгородською місцевою та Тячівською місцевою прокуратурами.

Йдеться про блокування власниками автомобілів з іноземною реєстрацією транспортних комунікацій поблизу Україно-Словацького та Україно-Румунського кордону шляхом влаштування перешкод, яке порушило нормальну роботу транспорту.

Такі дії караються штрафом від п’ятдесяти до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

Фото прес-служби прокуратури Закарпатської області

У прес-службі наголосили, що прокуратурою Закарпатської області, а також місцевими прокуратурами було направлено відповідні листи органам місцевої влади та самоврядування із застереженням та роз'ясненням щодо необхідності вжиття у межах компетенції відповідних заходів щодо недопущення порушення Закону та прав інших громадян, в тому числі іноземців у такий спосіб.

Наразі правоохоронцями встановлено, що учасниками акції протесту організованої громадською організацією "Пересічка", шляхом зупинки своїх легкових автомобілів, заблоковано рух по вул. Собранецькій, яка веде до КПП "Ужгород" в обох напрямках.

Такі самі дії, тільки вже з блокування КПП "Солотвино" влаштували учасники акції "Пересічка" в Тячівському районі, вимагаючи при цьому прийняття закону щодо продовження терміну перебування на території України автомобілів з іноземною реєстрацією.

В результаті вказаних дій на ділянці блокованої під'їзної дороги до державного кордону з Румунією в пункті пропуску "Солотвино" утворилося значне скупчення транспортних засобів.

На даний час вже завершено огляд місця подій, який проводився із застосуванням фото-відеозйомки. Зафіксовано автомобілі, якими заблоковано дороги, наразі встановлюються їхні власники. Також встановлюються і потерпілі внаслідок блокування держкордону на КПП "Ужгород" та КПП "Солотвино" і спричинена їм шкода.

Для здійснення процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні визначено групу прокурорів у складі працівників місцевих прокуратур.

Працівниками місцевих підрозділів поліції забезпечено охорону публічного порядку на місці події.

Хід розслідування вказаного кримінального провадження перебуває на контролі прокуратури Закарпатської області.

Як відомо, 12 листопада на дорогах до пунктів пропуску у напрямку Польщі, Румунії та Словаччини перекрили учасники акцій протесту, які хочуть домогтися збільшення терміну транзиту на ввезення транспортних засобів на територію України.

Зокрема, акції тривають на під’їздах до пунктів пропуску "Ужгород" (кордон зі Словаччино) та "Солотвино" (кордон з Румунією) та "Рава-Руська" (кордон з Польщею).

Українська правда