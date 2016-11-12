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Саакашвілі не боїться, що Порошенко видасть його Грузії

Субота, 12 листопада 2016, 20:56

Екс-губернатор Одеської області, екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі не допускає, що Україна може видати його Грузії, де він перебуває в карному розшуку.

Про це він сказав в інтерв'ю 5 каналу, записаному за два дні до відставки Саакашвілі й показаному в суботу.

Відповідаючи на питання, чи допускає він, що конфлікт між ним і президентом Петром Порошенком досягне такої точки, що Порошенко видасть його Грузії, Саакашвілі сказав: "Ні, я кращої думки про президента Порошенка, що він здатний на такі речі".

"Уявіть гіпотетичну ситуацію, що Порошенко мене взяв і видав. Я через тиждень буду вільним у Грузії, тому що в Грузії у мене 600 тисяч прихильників, а Грузія - маленька країна... І потім, через три дні, я знову буду в Києві. Так кому це треба?", - сказав екс-губернатор.

На уточнююче питання, чи дійсно він вірить, що прихильники в Грузії його захистять, Саакашвілі відповів: "Однозначно".

7 листопада Саакашвілі заявив про те, що залишає посаду голови Одеської ОДА через те, що втомився від постійного обману і корупції, зокрема з боку влади в Києві.

9 листопада Кабінет міністрів погодив це звільнення, а президент Петро Порошенко підписав відповідний указ. Також він звільнив Саакашвілі з посади свого позаштатного радника.

Українська правда

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Теми: СаакашвіліПорошенкоГрузія
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