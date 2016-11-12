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Саакашвили не боится, что Порошенко выдаст его Грузии

Суббота, 12 ноября 2016, 20:56

Экс-губернатор Одесской области, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не допускает, что Украина может выдать его Грузии, где он находится в уголовном розыске.

Об этом он сказал в интервью 5 каналу, записанном за два дня до отставки Саакашвили и показанном в субботу.

Отвечая на вопрос, допускает ли он, что конфликт между ним и президентом Петром Порошенко достигнет такой точки, что Порошенко выдаст его Грузии, Саакашвили сказал: "Нет, я лучшего мнения о президенте Порошенко, что он способен на такие вещи".

"Представьте гипотетическую ситуацию, что Порошенко меня взял и выдал. Я через неделю буду свободным в Грузии, потому что в Грузии у меня 600 тысяч сторонников, а Грузия – маленькая страна... И потом, через три дня, я опять буду в Киеве. Так кому это надо?", - сказал экс-губернатор.

На уточняющий вопрос, действительно ли он верит, что сторонники в Грузии его защитят, Саакашвили ответил: "Однозначно".

7 ноября Саакашвили заявил о том, что оставляет пост главы Одесской ОГА из-за того, что устал от постоянного обмана и коррупции, в частности со стороны власти в Киеве.

9 ноября Кабинет министров согласовал это увольнение, а президент Петр Порошенко подписал соответствующий указ. Также он уволил Саакашвили с должности своего внештатного советника.

Украинская правда

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Темы: СаакашвилиПорошенкоГрузия
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