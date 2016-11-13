У Генічеську відхрестилися від газу з Криму

Голова Генічеської райдержадміністрації Олександр Воробйов заявив, що в місто не надходить газ з анексованого Криму.

Про це він повідомив в коментарі місцевому сайту "Новий Візит".

"Я, як українець, не дивлюся російські канали, але судячи по дзвінках, які надходять, розумію, що відбувається. По-перше, на території окупованого Криму немає свого газу і вони не можуть нам допомагати. По-друге, у нас дефіцит газу може виникнути при великих морозах протягом декількох тижнів. І його не вистачить тільки 30% абонентів, яких всього 6 000, а не 70 тис. як брешуть російські пропагандисти", - зазначив Воробйов.

Він також підкреслив, що на даний час "в Генічеському районі газ в надлишку і ми самі можемо допомогти українцям в Криму".

За словами Воробйова, прем'єр-міністр Володимир Гройсман йому особисто пообіцяв, що найближчим часом проблема з газом в Генічеську буде вирішена державою.

При цьому мер Генічеська Олександр Тулупов заявив, що збір підписів під листом до глави "адміністрації" Криму Сергія Аксьонова з проханням почати поставки газу в місті дійсно проводився, передає "Громадське".

За словами Тулупова, до збору підписів був причетний місцевий житель Едуард Коваленко, який дотримується проросійських поглядів. Мер стверджує, що сам він листа не бачив і до його появи не причетний.

Діяльність Коваленка розслідують правоохоронці.

Увечері 12 листопада російські ЗМІ повідомили, що місто Генічеськ і Генічеський район Херсонської області почали отримувати газ з анексованого Криму.

Раніше, президент Росії Володимир Путін розпорядився почати постачання газу в місто Генічеськ Херсонської області, по нібито проханню місцевих жителів.

Раніше, під час наради з підготовки до опалювального сезону, віце-прем'єр України Геннадій Зубко, доручив провести окрему нараду з підготовки до опалювального сезону міста Генічеська Херсонської області, де в минулий опалювальний сезон були проблеми з газопостачанням.

Нагадаємо, що на початку року в Генічеську через зниження температури до "мінус" 14 градусів і обмеженої потужності з видобутку газу місцевого Стрелковського родовища впав тиск в газопроводі, в результаті чого без газу залишилися 44 багатоквартирних будинків і 400 приватних будинків.

4 січня представники Херсонської обласної державної адміністрації та ВАТ "Херсонгаз" повідомили про відсутність реверсу з Криму, що призвело до нестачі газу для опалення Генічеська.

Російська пропаганда намагалася використовувати цю ситуацію для піару президента РФ Володимира Путіна.

У Нафтогазі тоді заявили, що Генічеськ з початку окупації Криму забезпечується газом виключно з родовища Стрілкове, розташованого в Херсонській області у Арабатської стрілки.