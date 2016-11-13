В Геническе открестились от газа из Крыма

Глава Генической райгосадминистрации Александр Воробьев заявил, что в город не поступает газ из аннексированного Крыма.

Об этом он сообщил в комментарии местному сайту "Новый Визит".

"Я, как украинец, не смотрю российские каналы, но судя по поступающим звонкам понимаю, что происходит. Во-первых, на территории оккупированного Крыма нет своего газа и они не могут нам оказывать помощь. Во-вторых, у нас дефицит газа может возникнуть при больших морозах в течении нескольких недель. И его не хватит только 30% абонентов, которых всего 6 000, а не 70 тыс. как врут российские пропагандисты", - отметил Воробьев.

Он также подчеркнул, что в настоящее время "в Геническом районе газ в излишке и мы сами можем помочь украинцам в Крыму".

По словам Воробьева, премьер-министр Владимир Гройсман ему лично пообещал, что в ближайшее время проблема с газом в Геническе будет решена государством.

При этом мэр Геническа Александр Тулупов заявил, что сбор подписей под письмом к главе "администрации" Крыма Сергею Аксенову с просьбой начать поставки газа в городе действительно проводился, передает "Громадське".

По словам Тулупова, к сбору подписей был причастен местный житель Эдуард Коваленко, который придерживается пророссийских взглядов. Мэр утверждает, что сам он письма не видел и к его появлению не причастен.

Деятельность Коваленко расследуют правоохранители.

Вечером 12 ноября российские СМИ сообщили, что город Геническ и Генический район Херсонской области начали получать газ из аннексированного Крыма.

Ранее президент России Владимир Путин распорядился начать поставку газа в город Геническ Херсонской области, по якобы просьбе местных жителей.

Ранее, во время совещания по подготовке к отопительному сезону, вице-премьер Геннадий Зубко, поручил провести отдельное совещание по подготовке к отопительному сезону города Геническа Херсонской области, где в прошлый отопительный сезон были проблемы с газоснабжением.

Напомним, что в начале года в Геническе из-за снижения температуры до "минус" 14 градусов и ограниченной мощности по добыче газа местного Стрелковського месторождения упало давление в газопроводе, в результате чего без газа остались 44 многоквартирных домов и 400 частных домов.

4 января представители Херсонской областной государственной администрации и ОАО "Херсонгаз" сообщили об отсутствии реверса из Крыма, что привело к недостатку газа для отопления Геническа.

Российская пропаганда пыталась использовать эту ситуацию для пиара президента РФ Владимира Путина.

В Нафтогазе тогда заявили, что Геническ с начала оккупации Крыма обеспечивается газом исключительно из месторождения Стрелковое, расположенного в Херсонской области у Арабатской стрелки.