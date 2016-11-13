Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Черги на кордоні з Польщею значно скоротилися

Неділя, 13 листопада 2016, 00:42

Станом на 22:00 12 листопада в чергах в пунктах пропуску на кордоні з Польщею стоять 190 автомобілів.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

Так, в ПП "Ягодин авто" стоять 110 машин, "Угринів" - 50, "Грушів" - 30.

У пунктах пропуску "Рава-Руська", "Краковець", "Устилуг", "Шегіні" і "Смільниця" черг немає.

На кордоні з Угорщиною в ПП "Лужанка" в чергах стоять 20 авто. На кордоні з Румунією в ПП "Порубне" черга з 40 машин.

На кордоні з Молдовою і Словаччиною черг не зафіксовано.

Як відомо, останнім часто черги на кордоні з Польщею часто сягали тисячі й більше авто.

12 листопада на дорогах до пунктів пропуску у напрямку Польщі, Румунії та Словаччини перекрили учасники акцій протесту, які хочуть домогтися збільшення терміну транзиту на ввезення транспортних засобів на територію України. 

Зокрема, акції тривають на під’їздах до пунктів пропуску "Ужгород" (кордон зі Словаччино) та "Солотвино" (кордон з Румунією) та "Рава-Руська" (кордон з Польщею). 

"Українська правда" в Threads

Теми: Польща
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоСунак з візитом прибув до Києва

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
Польща
Глава МЗС Польщі обіцяє "адекватну" відповідь на можливий удар Росії по ЗАЕС
Британія та Польща виступили за пришвидшений вступ України в НАТО
ЄС вказав на недоліки з верховенством права в Польщі та Угорщині
Останні новини
14:43
Варшава відреагувала на заяви Росії про затримання "польського шпигуна"
14:39
Ведмідь з Ямполя, якого врятували ЗСУ, оселився у Шотландії
14:30
Ключовий російський виробник БПЛА попри санкції нарощує виробництво: злиті документи
14:20
Росіяни намагаються створити військово-морську базу на окупованій території Грузії – Буданов
14:15
Politico пише, що в ЄС розлютились через рішення президента Євроради піти у відставку
14:07
Фільм "20 днів у Маріуполі" номінований на премію Американської гільдії режисерів
13:59
фото, відеоУкраїнська сноубордистка Данча потрапила в трійку призерок Кубка Європи 
13:54
Товарообіг України торік склав майже 100 мільярдів доларів: експорт суттєво нижчий за імпорт
13:34
Пташиний грип став причиною масової загибелі субантарктичних тюленів – вчені
13:34
Повітряні сили: Ніч на 12 січня була найспокійнішою за останній час
Усі новини...
Реклама: