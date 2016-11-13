Черги на кордоні з Польщею значно скоротилися

Станом на 22:00 12 листопада в чергах в пунктах пропуску на кордоні з Польщею стоять 190 автомобілів.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

Так, в ПП "Ягодин авто" стоять 110 машин, "Угринів" - 50, "Грушів" - 30.

У пунктах пропуску "Рава-Руська", "Краковець", "Устилуг", "Шегіні" і "Смільниця" черг немає.

На кордоні з Угорщиною в ПП "Лужанка" в чергах стоять 20 авто. На кордоні з Румунією в ПП "Порубне" черга з 40 машин.

На кордоні з Молдовою і Словаччиною черг не зафіксовано.

Як відомо, останнім часто черги на кордоні з Польщею часто сягали тисячі й більше авто.

12 листопада на дорогах до пунктів пропуску у напрямку Польщі, Румунії та Словаччини перекрили учасники акцій протесту, які хочуть домогтися збільшення терміну транзиту на ввезення транспортних засобів на територію України.

Зокрема, акції тривають на під’їздах до пунктів пропуску "Ужгород" (кордон зі Словаччино) та "Солотвино" (кордон з Румунією) та "Рава-Руська" (кордон з Польщею).