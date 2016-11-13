На Прикарпатье из-за непогоды приостанавливают учебный процесс

В Ивано-Франковской области 14-15 ноября будет приостановлен учебный процесс.

Как сообщает пресс-служба Ивано-Франковской ОГА, такое решение было принято во время внеочередного заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по проведению мероприятий, связанных с ликвидацией последствий непогоды.

"Комиссией принято решение приостановить учебный процесс с 14 по 15 ноября в дошкольных учебных заведениях, школах, учреждениях профессионально-технического образования, а также рекомендовать колледжам и университетам принять аналогичные меры", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, на Прикарпатье в течение последних суток в связи с ухудшением погодных условий спасателям неоднократно приходилось выезжать для оказания помощи жителям края.

Украинская правда