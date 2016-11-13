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У Києві евакуюватимуть авто, які заважають прибирати сніг

Неділя, 13 листопада 2016, 15:02

У Києві автомобілі, які припарковані на проїжджій частині й заважають роботі снігоприбиральної техніки, будуть евакуйовані.

Про це за результатами засідання оперативного штабу з питань протидії надзвичайним ситуаціям заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, повідомляє прес-служба КМДА.

"Ми розраховуємо на розуміння й підтримку киян. Ми просимо жителів міста в період снігопадів та ожеледиці скористатися громадським транспортом: обрати менший комфорт заради безпеки та порядку", – сказав Пантелеєв.

За його словами, у разі погіршення погодних умов комунальні служби міста спільно з управлінням патрульної поліції міста Києва та управлінням Держслужби з надзвичайних ситуацій мають відпрацьований алгоритм дій.

Наразі у Києві чергують 260 одиниць снігоприбиральної техніки комунальної корпорації "Київавтодор".

За оперативною інформацією (станом на 14:00 13 листопада) дорожники обробляють посипальними матеріалами мости, шляхопроводи, спуски та підйоми, де ожеледиця утворюється найшвидше та існує загроза виникнення аварійних ситуацій, небезпеки для водіїв і пішоходів.

Крім того, 37 бригад із ручного прибирання упродовж дня працюють у посиленому режимі. Вони у разі необхідності обробляють протиожеледовими матеріалами підходи до станцій метрополітену та сходові марші.

Разом з тим, як повідомляє Укргідрометцентр, в ніч на 14 листопада в столиці очікуються сильні снігопади, хуртовини, пориви вітру 15-20 м/с. На дорогах ожеледиця.

Як повідомлялося, з 06:00 14 листопада в’їзд вантажівок у Київ закриють і посилять контроль за рухом транспорту.

Українська правда

Теми: Київпогода
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