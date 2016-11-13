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В Киеве будут эвакуировать авто, которые мешают убирать снег

Воскресенье, 13 ноября 2016, 15:02

В Киеве автомобили, припаркованные на проезжей части и мешающие работе снегоуборочной техники, будут эвакуированы.

Об этом по итогам заседания оперативного штаба по вопросам противодействия чрезвычайным ситуациям заявил зампредседателя КГГА Петр Пантелеев, сообщает пресс-служба КГГА.

"Мы рассчитываем на понимание и поддержку киевлян. Мы просим жителей города в период снегопадов и гололеда воспользоваться общественным транспортом: выбрать меньший комфорт ради безопасности и порядка", - сказал Пантелеев.

По его словам, в случае ухудшения погодных условий коммунальные службы города совместно с управлением патрульной полиции Киева и управлением Госслужбы по чрезвычайным ситуациям имеют отработанный алгоритм действий.

Сейчас в Киеве дежурят 260 единиц снегоуборочной техники коммунальной корпорации "Киевавтодор".

По оперативной информации (по состоянию на 14:00 13 ноября) дорожники обрабатывают посыпочными материалами мосты, путепроводы, спуски и подъемы, где гололедица образуется быстрее и существует угроза возникновения аварийных ситуаций, опасности для водителей и пешеходов.

Кроме того, 37 бригад по ручной уборке в течение дня работают в усиленном режиме. Они при необходимости обрабатывают противогололедными материалами подходы к станциям метрополитена и лестничные марши.

Вместе с тем, как сообщает Укргидрометцентр, в ночь на 14 ноября в столице ожидаются сильные снегопады, метели, порывы ветра 15-20 м/с. На дорогах гололедица.

Как сообщалось, с 06:00 14 ноября въезд грузовиков в Киев закроют и усилят контроль за движением транспорта.

Украинская правда

Темы: Киевпогода
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