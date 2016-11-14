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В російській Рязані хочуть назвати іменем Трампа вулицю

Понеділок, 14 листопада 2016, 01:12

Жителі російського міста Рязань подали петицію про перейменування однієї з вулиць на честь Дональда Трампа.

Про це пише The Moscow Times.

Автори петиції обрали для перейменування вулицю 2-гу Безбожну, оскільки, на їхню думку, така назва не відповідає російським цінностям і ображає релігійні почуття віруючих.

"Дональд Трамп, який недавно переміг на виборах президента США, великий друг Росії та захисник традиційних цінностей", - стверджується у петиції.

Петиція вже набрала 140 із необхідних 200 підписів містян.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяТрамп
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