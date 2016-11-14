В российской Рязани хотят назвать именем Трампа улицу

Жители российского города Рязань подали петицию о переименовании одной из улиц в честь Дональда Трампа.

Об этом пишет The Moscow Times.

Авторы петиции выбрали для переименования улицу 2-ю Безбожную, поскольку, по их мнению, такое название не соответствует российским ценностям и оскорбляет религиозные чувства верующих.

"Недавно победивший на выборах президента США Дональд Трамп большой друг России и защитник традиционных ценностей", - утверждается в петиции.

Петиция уже набрала 140 из необходимых 200 подписей горожан.