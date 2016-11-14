Україна знову опустилася в рейтингу свободи інтернету

Україна опустилася на 38 місце в щорічному рейтингу свободи інтернету, складеному міжнародною правозахисною організацією Freedom House.

Таким чином, Україна в цьому плані залишається "частково вільною".

Організація зазначає, що в Україні не блокуються соцмережі та інформаційні додатки, однак є випадки обмеження доступу до інформації та арештів блогерів і активістів.

Зокрема, правозахисники зазначили, що ринок інтернету в Україні продовжує зростати, однак він у той же час страждає від важкої економічної ситуації, анексії Криму та кризи на сході, де, зокрема, відбулося пошкодження необхідної інфраструктури.

Крім того, додали в організації, на відміну від традиційних медіа, доступ до онлайн-контенту на підконтрольній українському уряду території не зазнав значного впливу окупації Росією Криму та її участі в війні на сході, але в той же час, десятки українських сайтів зазнали цензури на підконтрольному бойовикам Донбасі.

"Більше того, онлайн-дискусійні форуми і соцмережі продовжують зазнавати впливу "партизанських голосів" з обох боків, проплачених Росією коментарів та самоцензури, викликаної страхом", – зазначили правозахисники.

Freedom House зазначила, що чиновники все частіше намагалися впливати на соцмережі зі спробами боротися з антиукраїнською риторикою, ув'язнювати користувачів за сепаратистські чи екстремістські висловлювання.

В організації додали, що загалом фізичний тиск на коментаторів в інтернеті ослаб, однак підкреслили вбивство "відомого журналіста" в липні, очевидно, маючи на увазі журналіста "Української правди" Павла Шеремета.

Також там зазначили, що безпека тисяч журналістів опинилася під загрозою через витік інформації щодо їх акредитації на Донбасі. Очевидно, мова йде про поширення цих персональних даних сайтом "Миротворець".

Росія в нинішньому рейтингу опустилася з 62 на 65 місце, зберігши статус не вільної країни.

Як відомо, у минулорічному рейтингу вона посідала 37 місце, рік до того – 33. У 2012 і 2013 роках Україна була на 27 і 28 місцях відповідно, утримуючи статус вільної країни.

Олег Шанковський, УП