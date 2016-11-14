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Украина снова опустилась в рейтинге свободы интернета

Понедельник, 14 ноября 2016, 15:25

Украина опустилась на 38 место в ежегодном рейтинге свободы интернета, составленном международной правозащитной организацией Freedom House.

Таким образом, Украина в этом плане остается "частично свободной".

Организация отмечает, что в Украине не блокируются соцсети и информационные приложения, однако есть случаи ограничения доступа к информации и арестов блогеров и активистов.

В частности, правозащитники отметили, что рынок интернета в Украине продолжает расти, однако он в то же время страдает от тяжелой экономической ситуации, аннексии Крыма и кризиса на востоке, где, в частности, произошло повреждение необходимой инфраструктуры.

 

Кроме того, добавили в организации, в отличие от традиционных медиа, доступ к онлайн-контенту на подконтрольной украинскому правительству территории не испытал значительного влияния оккупации Россией Крыма и ее участия в войне на востоке, но в то же время, десятки украинских сайтов подверглись цензуре на подконтрольном боевикам Донбассе.

"Более того, онлайн-дискуссионные форумы и соцсети продолжают испытывать влияние "партизанских голосов" с обеих сторон, проплаченных Россией комментариев и самоцензуры, вызванной страхом", – отметили правозащитники.

Freedom House отметила, что чиновники все чаще пытались влиять на соцсети с попытками бороться с антиукраинской риторикой, сажать пользователей за сепаратистские или экстремистские высказывания.

В организации добавили, что в целом физическое давление на комментаторов в интернете ослабло, однако подчеркнули убийство "известного журналиста" в июле, очевидно, имея в виду журналиста "Украинской правды" Павла Шеремета.

Также там отметили, что безопасность тысяч журналистов оказалась под угрозой из-за утечки информации относительно их аккредитации на Донбассе. Очевидно, речь идет о распространении этих персональных данных сайтом "Миротворец".

Россия в нынешнем рейтинге опустилась с 62 на 65 место, сохранив статус несвободной страны.

Как известно, в прошлогоднем рейтинге она занимала 37 место, год до этого – 33. В 2012 и 2013 годах Украина была на 27 и 28 местах соответственно, удерживая статус свободной страны.

Олег Шанковский, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: свобода словаСМИправа человекарейтинг
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