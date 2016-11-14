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НАБУ просят проверить благосостояния Грынива, Ляшко и Добкиных

Понедельник, 14 ноября 2016, 15:57

Директора Антикоррупционного бюро Артема Сытника призывают открыть уголовное производство в отношении пяти народных депутатов, которые владеют большими благосостояниями и не имеют для них оснований.

Соответствующее обращение подал депутат от "Самопомочи", глава антикоррупционного комитета Верховной Рады Егор Соболев, сообщает его партия.

"Олег Ляшко – один из них. Он пришел в парламент бедным человеком и стал долларовым миллионером", – заявил Соболев.

"Игорь Грынив – это глава президентской фракции, который почти всю жизнь пробыл в политике и заработал замечательную собственность, начиная с очень ценной коллекции дорогих икон и книг", – добавил он.

"Два брата Добкины, которые представляют "Оппозиционный блок", имеют одну общую черту. Они действительно владеют большим количеством имущества и имеют мало оснований его объяснить", – сказал Соболев.

Антон Яценко, который по документам всю жизнь провел на государственной службе и так же стал очень успешным мультимиллионером", – продолжил он.

Вместе с тем, по мнению нардепа, драки между депутатами во время согласительного совета – это не более, чем спектакли, они призваны отвлечь внимание общественности.

"Я считаю, что когда Антикоррупционное бюро начнет расследовать эти уголовные производства, привлекать к ответственности людей, которые боролись за интересы бедных и стали богатыми, это будет очень классный срыв всех планов Путина", – сказал Соболев.

"Как только парламент примет на этой неделе закон о праве Антикоррупционного бюро без контроля СБУ, по решению суда вести прослушку коррупционеров, это также будет срыв планов Путина", – считает он.

"И когда парламент примет закон об изобличителях, который позволит каждому человеку или журналисту разоблачать коррупцию и получать за это вознаграждение из государственного бюджета, – это тоже будет срыв планов Путина", – добавил Егор Соболев.

"Украинская правда" в Threads

Темы: декларацииНАБУГрынивЛяшко ОлегДобкин
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