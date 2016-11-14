Опоблок заявляє, що план Кремля "Шатун" придумали в НФ

Партія "Опозиційний блок" просить СБУ розслідувати діяльність партії "Народний фронт" через поширення придуманого ними плану "Шатун".

Про це йдеться у заяві партії на офіційному сайті.

"План "Шатун" придуманий "Народним фронтом". Про це свідчить заява спікера Верховної Ради Парубія про інцидент за участю лідера нашої фракції Юрія Бойка на Погоджувальній раді. Судячи із заяви спікера, "фронтовики" придумують текст "шатуна" "по ходу п'єси", дописуючи кожен день в цей свій план нові пункти", - сказано у заяві.

"Опозиційний блок вимагає від СБУ розслідувати діяльність "Народного фронту", який досконало знає і поширює так званий план "Шатун", - йдеться у заяві.

Як відомо, у жовтні нардеп "Народного фронту" Антон Геращенко запостив у своєму Facebook посилання на матеріали з сайту "Кіберхунти" з нібито документами з пошти помічника президента РФ Владислава Суркова. Геращенко вже тоді назвав "документи" достовірними.

Один з документів стосується дестабілізації на Закарпатті. Другий документ про нібито план "шатун", направлений на дестабілізацію політичної ситуації в країні протягом листопада 2016 року до березня 2017.

В СБУ не повідомляють, чи підтверджено ідентичність "Плану Шатун", який був серед так званих "листів Суркова", які були оприлюднені хакерами, однак повторюють, що деякі документи по Закарпаттю збігаються з раніше вилученими документами.

Як відомо, Бойко двічі бив Ляшка, коли той у своєму виступі на погоджувальній раді звинувачував його у роботі на Росію.

Українська правда