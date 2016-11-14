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Оппоблок заявляє, що план Кремля "Шатун" придумали в НФ

Понедельник, 14 ноября 2016, 17:03

Партия "Оппозиционный блок" просит СБУ расследовать деятельность партии "Народный фронт" из-за распространения придуманного ими плана "Шатун".

Об этом говорится в заявлении партии на официальном сайте.

"План "Шатун" придуман "Народным фронтом". Об этом свидетельствует заявление спикера Верховной Рады Парубия об инциденте с участием лидера нашей фракции Юрия Бойко на Согласительном совете. Судя по заявлению спикера, "фронтовики" придумывают текст "Шатуна" "по ходу пьесы", дописывая каждый день в  этот свой план новые пункты", - сказано в заявлении.

"Оппозиционный блок требует от СБУ расследовать деятельность "Народного фронта", так досконально знающего и распространяющего так называемый  план "Шатун"", - говорится в заявлении.

Как известно, в октябре нардеп "Народного фронта" Антон Геращенко запостил в своем Facebook ссылки на материалы с сайта "Киберхунты" с якобы документами с почты помощника президента РФ Владислава Суркова. Геращенко уже тогда назвал "документы" достоверными.

Один из документов касается дестабилизации на Закарпатье. Второй документ о якобы "Плане "Шатун", направленном на дестабилизацию политической ситуации в стране в течение ноября 2016 году до марта 2017.

В СБУ не сообщают, подтверждена ли идентичность "Плана Шатун", который был среди так называемых "писем Суркова", которые были обнародованы хакерами, однако повторяют, что некоторые документы по Закарпатью совпадают с ранее изъятыми документами.

Как известно, Бойко дважды бил Ляшко, когда тот в своем выступлении на согласительном совете обвинял его в работе на Россию.

Украинская правда

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Темы: Оппозиционный блокНародный фронтЛяшко Олег
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