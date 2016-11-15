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Депутати підписали проект звернення до Європарламенту щодо безвізу

Вівторок, 15 листопада 2016, 02:28
Депутати підписали проект звернення до Європарламенту щодо безвізу

Лідери більшості парламентських фракцій підписали проект звернення до Європарламенту і Ради ЄС про надання Україні безвізового режиму.

Про це повідомила перший заступник голови ВР, уповноважена президента України з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко на сторінці в Facebook.

"Сьогодні лідери майже всіх парламентських фракцій за ініціативи керівництва ВР( А. Парубія, О. Сироід) підписали проект звернення до Європарламенту і Ради ЄС ( у вівторок буде зареєстровано і сподіваюся, проголосовано) щодо надання Украіні безвізового без зволікань", - написала вона 14 листопада.

Вона зазначила, що Україна виконала всі 144 критерії плану дій візової лібералізації.

"За цей час у нас виникли важкі додаткові обставини - війна, але ми виконали всі критерії. І ми очікуємо від ЄС виконання їх частини зобов'язань по безвізу", - йдеться в повідомленні.

Геращенко додала, що Україна з розумінням ставиться до нових викликів, які стоять перед ЄС, зокрема, міграційна криза, і до зусиль Євросоюзу ввести спецмеханізми для захисту своїх кордонів.

"Але ми проти прив'язки старту безвізу до спецмеханізму. Це подвійні стандарти, адже інші країни, що мають безвіз з ЄС, користуються зараз усіма перевагами, для них не закрили безвіз до старту спецмеханізму", - підкреслила вона.

Теми: ЄСГеращенко
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