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Депутаты подписали проект обращения к Европарламенту по безвизу

Вторник, 15 ноября 2016, 02:28
Депутаты подписали проект обращения к Европарламенту по безвизу

Лидеры большинства парламентских фракций подписали проект обращения к Европарламенту и Совету ЕС о предоставлении Украине безвизового режима.

Об этом сообщила первый заместитель председателя ВР, уполномоченная президента Украины по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко на странице в Facebook.

"Сегодня лидеры почти всех парламентских фракций по инициативе руководства ВР (А. Парубия, А. Сироид) подписали проект обращения к Европарламенту и Совету ЕС (во вторник будет зарегистрировано и надеюсь, проголосовано) о предоставлении Украине безвизового без проволочек", - написала она 14 ноября.

Она отметила, что Украина выполнила все 144 критерия плана действий визовой либерализации.

"За это время у нас возникли тяжелые дополнительные обстоятельства - война, но мы выполнили все критерии. И мы ожидаем от ЕС выполнения их части обязательств по безвизу", - говорится в сообщении.

Геращенко добавила, что Украина с пониманием относится к новым вызовам, которые стоят перед ЕС, в частности, миграционный кризис, и к усилиям Евросоюза ввести спецмеханизм для  защиты своих границ.

"Но мы против привязки старта безвиза к спецмеханизму. Это двойные стандарты, ведь другие страны, имеющие безвиз с ЕС, пользуются сейчас всеми преимуществами, для них не закрыли безвиз до старта спецмеханизма", - подчеркнула она.

Темы: ЕСГеращенко
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