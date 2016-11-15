Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

МЗС рекомендує українцям поки не їхати до Нової Зеландії

Вівторок, 15 листопада 2016, 05:01

Міністерство закордонних справ радить українцям утриматися від поїздок до Нової Зеландії через землетруси.

Про це йдеться в повідомленні МЗС на сторінці в Facebook.

"У зв’язку із загрозою підвищеної сейсмічної активності на території Нової Зеландії, МЗС України рекомендує громадянам України тимчасово (упродовж 2-3 тижнів) утриматись від поїздок до цієї країни без нагальної необхідності", - наголошується в повідомленні.

Тим, хто вже знаходиться в цій країні, МЗС рекомендує при землетрусі виконувати наступні правила: в приміщенні стати в дверний отвір, триматися подалі від предметів, які можуть травмувати, не користуватися ліфтом, з обережністю користуватися сходами, так як вони можуть бути пошкоджені.

У разі, якщо землетрус застав на вулиці, слід відійти від будівель, дерев, вуличних ліхтарів, ліній електропередач, а також враховувати можливі наслідки землетрусу: руйнування мостів, зсуви, завали, витік газу і т.д.

У разі потрапляння в надзвичайну ситуацію українцям слід звернутися в посольство України в Австралії за номерами гарячої лінії: +61475514592, +61262305789 або на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України: +38 044 238 16 57.

Нагадаємо, в Новій Зеландії 13 і 14 листопада сталися два потужні землетруси.

Теми: МЗС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоСунак з візитом прибув до Києва

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
МЗС
Усі держави-учасниці МКС зобов'язані затримати Путіна й видати Гаазі – Кулеба
Британія засудила вихід РФ із "зернової угоди": Нехтують потребами людей в усьому світі
В МЗС хотіли б, щоб Білий дім "не озирався на Москву", коли говорить про Україну в НАТО
Останні новини
15:02
В Україні продовжує дешевшати паливо: актуальні ціни
15:01
ВІДЕОУ Львові протезують військового, якому в полоні ампутували руки й ноги
14:43
Варшава відреагувала на заяви Росії про затримання "польського шпигуна"
14:39
Ведмідь з Ямполя, якого врятували ЗСУ, оселився у Шотландії
14:30
Ключовий російський виробник БПЛА попри санкції нарощує виробництво: злиті документи
14:20
Росіяни намагаються створити військово-морську базу на окупованій території Грузії – Буданов
14:15
Politico пише, що в ЄС розлютились через рішення президента Євроради піти у відставку
14:07
Фільм "20 днів у Маріуполі" номінований на премію Американської гільдії режисерів
13:59
фото, відеоУкраїнська сноубордистка Данча потрапила в трійку призерок Кубка Європи 
13:54
Товарообіг України торік склав майже 100 мільярдів доларів: експорт суттєво нижчий за імпорт
Усі новини...
Реклама: