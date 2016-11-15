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МИД рекомендует украинцам пока не ехать в Новую Зеландию

Вторник, 15 ноября 2016, 05:01

Министерство иностранных дел советует украинцам воздержаться от поездок в Новую Зеландию из-за землетрясений.

Об этом говорится в сообщении МИД на странице в Facebook.

"В связи с угрозой повышенной сейсмической активности на территории Новой Зеландии, МИД Украины рекомендует гражданам Украины временно (в течение 2-3 недель) воздержаться от поездок в эту страну без крайней необходимости", - отмечается в сообщении.

Тем, кто уже находится в этой стране, МИД рекомендует при землетрясении выполнять следующие правила: в помещении стать в дверной проем, держаться подальше от предметов, которые могут травмировать, не пользоваться лифтом, с осторожностью пользоваться лестницами, так как они могут быть повреждены.

В случае, если землетрясение застало на улице, следует отойти от зданий, деревьев, уличных фонарей, линий электропередач, а также учитывать возможные последствия землетрясения: разрушение мостов, оползни, завалы, утечка газа и т.д.

В случае попадания в чрезвычайную ситуацию украинцам следует обратиться в посольство Украины в Австралии по номерам горячей линии: +61475514592, +61262305789 или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: +38 044 238 16 57.

Напомним, в Новой Зеландии 13 и 14 ноября произошли два мощных землетрясения.

Темы: МИД
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